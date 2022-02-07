Цена российской нефти в Европе достигла рекордной отметки впервые за семь лет

В международном ценовом агентстве Argus сообщили, что впервые с сентября 2014 года стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе на торгах 4 февраля превысила $95 за баррель, передает ТАСС.

Цена Urals на северо-западе Европы — CIF Rotterdam — выросла на $4,66, до $95,12 за баррель. Показатели стали максимальными с 17 сентября 2014 года — тогда котировки достигали $96,18 за баррель, указывает Argus.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти Urals превысила $93 за баррель впервые за семь лет.

По мнению директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексея Грома, цена барреля нефти резко подскочит вверх в случае эскалации геополитического кризиса на востоке Украины, а при негативном сценарии планка и вовсе преодолеет критический рубеж в $100.