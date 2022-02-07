Газпром нарастил транзит газа через территорию Украины

Компания »Газпром» вновь нарастила транзит природного газа через территорию Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные компании «Оператор ГТС Украины», немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform.

По их данным, заявка на прокачку газа в настоящее время составляет 107,8 млн кубометров. При этом максимальные обязательства Газпрома по контрактам составляют порядка 109 млн кубометров.

Вместе с этим мощности газопровода «Ямал-Европа», который является одним из главных маршрутов поставок голубого топлива в Европу, продолжает оставаться невостребованным российской компанией и по-прежнему работает в реверсном режиме.

2 февраля поставки газа через Украину снизились до 90,9 млн кубометров и продолжали снижаться еще несколько дней до 70 млн кубометров. При этом мощности газопровода «Ямал-Европа» оставались невостребованными.