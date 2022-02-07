Аналитики посчитали ущерб для производителей смартфонов из-за антироссийских санкций

Аналитики GS Group посчитали, что технологические антироссийские санкции США и запрет на прямые поставки в РФ электроники могут обойтись производителям смартфонов — Apple, Samsung, Xiaomi и Realme — в 760 млрд рублей ($10 млрд) в год, сообщает «КоммерсантЪ».

Как уточняется, больше остальных от ограничений пострадает Apple. По подсчетам, из-за санкций доля ключевых производителей на рынке упадет с более чем 80% до 10–20%. Цены же на их продукцию вырастут на 15–20%, в то же время вырастет и параллельный импорт оригинальных моделей из соседних стран неавторизованными посредниками, а также импорт телефонов китайских и российских брендов.

О том, что США готовят санкции против России в случае эскалации конфликта на Украине в начале января сообщала газета The New York Times. В статье говорилось, что Минторг США может запретить экспорт в Россию любых потребительских товаров, в том числе мобильных телефонов и бытовой техники, содержащих детали американского производства.

Как сообщала позднее The Washington Post, администрация президента работает с европейскими и азиатскими партнерами для создания правил, которые бы нанесли ущерб экспорту в Россию в тех отраслях, в которых Москва больше всего заинтересована, а именно в сфере высоких технологий, гражданской авиации и морского судоходства.