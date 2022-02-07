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Россия отправит на работу за рубеж «цифровых атташе»

Российские «цифровые атташе» начнут работать в 16 странах

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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил о создании службы «цифровых атташе» в рамках второго пакета мер поддержки ИТ-отрасли. Об этом сообщает ТАСС.

«Отобранные кандидаты будут вести комплексную работу по продвижению отечественных программных продуктов за рубежом, оказывать консультационную, информационно-аналитическую, юридическую и организационную поддержку российским ИТ-компаниям в странах присутствия», — рассказал он.

Основная задача «цифровых атташе» — развитие экспорта российских цифровых решений. Ожидается, что в 2022 году они начнут работу в 16 странах, среди которых Бразилия, Вьетнам, Малайзия и другие. К 2024 году присутствие «цифровых атташе» расширится до 28 стран.

По оценкам экспертов, «цифровые атташе» как действенный инструмент для развития экспорта отечественной ИТ-отрасли востребованы в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Южной Америке.

Созданием данного проекта будут заниматься Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерство промышленности и торговли и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).

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