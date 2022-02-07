Российским предпринимателям стали доступны сервисы Цифровой платформы МСП

В России запустили Цифровую платформу для малого и среднего предпринимательства на домене МСП.РФ, которая позволит получить самые востребованные для развития бизнеса государственные и коммерческие сервисы и услуги.

В данный момент доступно 11 онлайн сервисов-помощников для открытия и ведения бизнеса, а до конца года их число увеличится до 15.

Во время регистрации Цифровая платформа автоматически проведет расчет рейтинга бизнеса на основе данных ФНС, Центробанка и других официальных источников. Сейчас юридическому лицу доступно 35 показателей, ИП будет показано 15 параметров. Для прохождения полной диагностики предпринимателю необходимо подать заявку через платформу. Тогда оценка будет дана по 44 показателям, этот функционал станет доступен в середине февраля.

Также на платформе запустили уникальный сервис подачи заявки на кредит на сумму до 10 млн рублей. В данный момент на платформе представлено 8 банков-партнеров: «Открытие», ПСБ, Совкомбанк, «ДОМ.РФ», НИКОбанк, МСП Банк, Банк «Кузнецкий», Генбанк. К концу года количество банков увеличится до 15. Ответ с предодобренными предложениями от них придет в личный кабинет пользователя платформы.

Также на платформе создан конструктор документов, в котором собраны самые востребованные типовые шаблоны: 70 для юрлиц и 35 для физлиц.

«За каждым сервисом стоит запрос от представителей бизнеса по оптимизации предпринимательской деятельности. Благодаря переводу в «цифру» упрощаются и ускоряются бизнес-процессы, а значит бизнесу получить поддержку становится проще и быстрее. И теперь можно, например, зарегистрировать свое дело онлайн или подать заявки на привлечение финансирования сразу в несколько банков. Что важно, на одном ресурсе будут собраны и региональные меры поддержки», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Предпринимателям нужны сервисы, которые избавят их от рутины, сократят бюрократические проволочки, сделают незаметным взаимодействие бизнеса, банков и государственных структур. Как онлайн-банк для предпринимателей мы хорошо знаем, как должны выглядеть бесшовные процессы. Мы готовы делиться своей экспертизой и предложениями по необходимому функционалу Цифровой платформы для МСП и принимаем участие в ее тестировании. Уверены, что она станет единым окном для решения множества бизнес-задач», — рассказал вице-президент Тинькофф, директор Тинькофф Бизнеса Федор Бухаров.

Для пользователей платформы предусмотрены и региональные меры поддержки в онлайн-формате. Сейчас на Цифровой платформе представлены 37 сервисов и услуг из 10 регионов.

«На мой взгляд, крайне важно оцифровать все взаимодействие с МСП, чтобы все данные концентрировались в одном месте. Это позволит не только упростить и повысить эффективность взаимодействия бизнеса с государством, но и вовремя выявлять и устранять неэффективности в работе, которые в свою очередь станут новой точкой роста. Мы уже организовали открытый продуктивный диалог бизнеса и государства и продолжаем реагировать на ключевые задачи и вызовы, которые стоят перед предпринимателями в стране», – сказал основатель YouDo.com Алексей Гидирим.

В течение года по запросу бизнеса и коммерческих платформ будут интегрированы дополнительные сервисы. Главный критерий отбора — сервис должен быть востребован предпринимателями.

Цифровая платформа МСП создана в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.