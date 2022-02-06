«Русснефть» опровергла статью о причине выхода британского лорда из совета директоров

В компании «Русснефть» заявили, что статья Daily Mail о выходе британского лорда Роберта Скидельски из совета директоров из-за санкций — провокация. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в «Русснефти».

«Компания опровергает сведения издания о том, что лорд Скидельски покинул состав ее совета директоров в связи с санкциями по отношении к «Русснефти», — заявили в компании.

Там добавили, что против компании не было введено санкций. По данным компании, Скидельски вышел из совета директоров из-за эпидемиологических ограничений во время пандемии, которые не позволяли ему исполнять свои обязанности.

Ранее Daily Mail сообщила, что Скидельски вышел из совета директоров якобы из-за санкций против «Русснефти».

До этого представители Лейбористской партии Великобритании обратились к правящим консерваторам с призывом вернуть деньги, пожертвованные россиянами, сообщает газета The Mirror.

В частности, к такому шагу призвали «теневой» министр иностранных дел Дэвид Лэмми и «теневой» канцлер казначейства Рэйчел Ривз.