В США заявили, что Россия может аннексировать Донбасс

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет остановлен, если Россия вторгнется на Украину. Об этом он сообщил в интервью NBC.

По его словам, Россия также может попытаться «аннексировать Донбасс».

«Действия РФ могут принимать разные формы, включая возможность того, что они аннексируют оккупированные территории, территории на востоке Украины, известные как Донбасс», — отметил он.

По мнению Салливана, «эскалация и вторжение могут произойти в любой момент».

Ранее издатель и генеральный директор американского журнала National Interest (NI) Дмитрий Саймс предсказал сценарий возможного начала гипотетического конфликта между Россией и Украиной.

Саймс отметил, что в декабре прошлого года он пообщался с представителями российской политической элиты, которые заявили, что у Москвы нет никаких агрессивных планов.