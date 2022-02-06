Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Лукашенко назвал последствия для Украины в случае агрессии на Донбассе 16:50
Навка призналась, что ей стыдно за украинских спортсменов 16:42
Тренер сборной России о норвежцах: лица на них не было, какой-то траур 16:31
The Spectator заявил о победе Путина над НАТО 16:29
Фельдшер рассказала, за что ее уволили во время забастовки в скорой помощи... 16:25
На Украине заявили о риске полной остановки транзита российского газа 16:23
Лукашенко назвал Зеленского «безголовым» и «аморфным» человеком 16:23
Норвежский лыжник объяснил неудачное выступление национальной команды 16:18
Российская фристайлистка завоевала бронзовую медаль на ОИ 16:11
Лукашенко допустил присоединение Украины к Союзному государству 16:01

На Украине рассказали о работе по срыву «Северного потока — 2»

«Оператор ГТС Украины» пообещал препятствовать сертифицикации «Северного потока — 2»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Генеральный директор украинского ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил в эфире телеканала «Украина 24», что компания активно пытается сорвать сертификацию газопровода «Северный поток — 2», прилагая «максимум усилий».

Он подчеркнул, что проект «создает значительную угрозу» для энергобезопасности Украины, а окончательное решение ФРГ будет зависеть от ряда обстоятельств.

«Хотел бы сказать, что сертификация — это процесс, бюрократический процесс, который выполняет немецкий регулятор. Кроме того, будет задействована Европейская комиссия. И наше задание — принимать активное участие в этом процессе и не позволить этот газопровод сертифицировать. Будет ли он сертифицирован — зависит от комплекса факторов, включая геополитический», — сказал Макогон.

Ранее председатель Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц выразил надежду на то, что США не будут вмешиваться в европейские дела, в частности в вопросы реализации проекта «Северный поток — 2».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть