На Украине рассказали о работе по срыву «Северного потока — 2»

Генеральный директор украинского ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил в эфире телеканала «Украина 24», что компания активно пытается сорвать сертификацию газопровода «Северный поток — 2», прилагая «максимум усилий».

Он подчеркнул, что проект «создает значительную угрозу» для энергобезопасности Украины, а окончательное решение ФРГ будет зависеть от ряда обстоятельств.

«Хотел бы сказать, что сертификация — это процесс, бюрократический процесс, который выполняет немецкий регулятор. Кроме того, будет задействована Европейская комиссия. И наше задание — принимать активное участие в этом процессе и не позволить этот газопровод сертифицировать. Будет ли он сертифицирован — зависит от комплекса факторов, включая геополитический», — сказал Макогон.

Ранее председатель Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц выразил надежду на то, что США не будут вмешиваться в европейские дела, в частности в вопросы реализации проекта «Северный поток — 2».