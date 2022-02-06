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В Германии призвали США не вмешиваться в ситуацию с «Северным потоком - 2»

Председатель ХДС Германии Мерц назвал «Северный поток — 2» чисто европейским вопросом

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Hannibal Hanschke/Reuters

Председатель Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц заявил в интервью газете Bild am Sonntag, что надеется на то, что США не будут вмешиваться в европейские дела, в частности в вопросы реализации проекта «Северный поток — 2».

По словам Мерца, США остаются для Германии «самым важным союзником в мире», но в ХДС также ожидают, что они не будут вмешиваться в чисто европейский вопрос, такой как «Северный поток — 2», так как в Европе пока нет даже единой позиции по этому вопросу.

Политик также подчеркнул, что встреча канцлера Олафа Шольца и президента США Джо Байдена по ситуации на Украине, запланированная на 7 февраля, «запоздала». По словам Мерца, теперь поездка выглядит как «визит просителя», который больше не в силах справиться с ситуацией и вынужден обратиться за помощью к «старшему брату в Вашингтоне».

По мнению председателя ХДС, Шольц сам должен был назначать встречи и стать лидером в выработке европейской позиции, однако этого не происходит. Германия «явно нравится канцлеру в роли аутсайдера, скептика и препятствия на пути европейской стратегии».

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что власти Соединенных Штатов работают с коллегами в Германии и Евросоюзе в целом для того, чтобы замедлить запуск работы газопровода «Северный поток — 2».

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