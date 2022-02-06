Названа страна, которая может увеличить объем экспорта газа в ЕС

Заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов рассказал РИА «Новости», что у США больше шансов увеличить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

«Самая перспективная ситуация с поставками из США, хотя мощности терминалов по сжижению в 2021 году использовались более чем на 90%. Однако доля поставок у США по долгосрочным контрактам значительно ниже, что дает возможность быстро переориентировать потоки на более премиальные рынки», — объяснил Колобанов.

По его словам, цена газа из американских хабов в 7-8 раз дешевле европейской, поэтому существует вероятность экспорта, но многое будет зависеть от конечной стоимости топлива с учетом логистики поставок из США.

Колобанов пояснил, что объемы газа из Азербайджана и Турции не удастся существенно увеличить. На некоторых участках Южного газового коридора введены ограничения по мощности — ряд перекачивающих станций Трансадриатического газопровода сейчас рассчитан на количество пропускаемого топлива до 10 млрд кубометров в год — а турецкий газопровод TANAP использует 6 млрд кубометров газа из 16 млрд для своих нужд.

За 2021 год из Азербайджана в Европу поставили 8 млрд кубометров газа, и резерв составляет около 2 млрд в год. Поэтому, считает Колобанов, это не изменит ситуацию на европейском энергорынке.

В Катаре, отметил аналитик, похожая ситуация. В стране почти отсутствуют свободные объемы для дополнительных поставок СПГ в Европу. Примерно 96% топлива продается по средне- и долгосрочным контрактам, а мощности терминалов по сжижению газа задействованы на 100%, расширение планируют закончить к 2025 году.

Реэкспорт или перекупка объемов по действующим контрактам, заключил Колобанов, не пользуется спросом и составляет лишь 0,7% от общего объема мировой торговли.

Ранее испанская газета La Vanguardia сообщила, что в НАТО рассматривают возможность строительства газопровода, который соединит испанскую Каталонию с Францией и Германией.