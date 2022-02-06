Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Тарасова: мне жаль украинцев, им остается только смотреть и наслаждаться Валиевой 13:39
Названа страна, которая может увеличить объем экспорта газа в ЕС 13:35
Швеция сместила Россию со второй строчки в медальном зачете Олимпиады-2022 13:33
Гинцбург: детей младше шести лет могут вакцинировать назальным препаратом 13:29
Хоккеист Толчинский рассказал, почему вернулся в Россию после шести лет... 13:16
Появилось видео пробуждения вулкана Эбеко на Курилах 13:04
Большунову не понравился вопрос иностранного журналиста про допинг 12:59
В Киргизии задержаны злоумышленники, представлявшиеся родственниками президента 12:53
«Известия» показали видео с места обнаружения квадроцикла экс-замминистра... 12:51
Канцлер ФРГ рассказал о «едином сигнале Кремлю» от Запада 12:46

Пенсионеров предупредили о лишении льгот из-за сдачи квартиры

«РГ»: пенсионеры, нелегально сдающие квартиры, лишаются надбавок к пенсии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Эксперты из сферы недвижимости предупредили, что пенсионеры, которые сдают в аренду жилье нелегально, несут ответственность по закону и лишаются надбавок к пенсии, пишет «Российская газета».

По данным «Инком-недвижимость», значительную часть владельцев жилья, сдающих его в аренду, составляют пенсионеры, до пандемии коронавируса 43% сдающих квартиры в Москве и 59% сдающих комнаты были пенсионерами.

Эксперты напомнили, что собственник, сдающий квартиру и получающий доход, независимо от своего статуса должен заплатить налоги. В противном случае за уклонение от уплаты налогов нарушителю грозит начисление пеней и штрафов в размере 20% и более от суммы неуплаченного налога, а также привлечение к административной ответственности.

В то же время пенсионер может минимизировать налог до 4%, став самозанятым, при этом он не приобретает статус работающего пенсионера и не лишается надбавок к пенсии.

Как уточняет эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова, деятельность по сдаче квартиры в аренду не подлежит обязательному пенсионному страхованию по ст. 420 Налогового кодекса РФ, не является прямым основанием для признания пенсионера работающим и не лишает его автоматически права на получение льгот неработающего пенсионера. В то же время сдача жилья увеличивает ежемесячный доход пенсионера, в соответствии с уровнем которого им могут полагаться социальные субсидии на оплату коммунальных услуг и ряд других региональных выплат.

Ранее глава сервиса объявлений по сдаче жилья ЦИАН Максим Мельников рассказал, что компания запретила сдавать квартиры «только людям славянской внешности», чтобы сделать рынок более цивилизованным и не скатиться в прошлые века.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть