Пенсионеров предупредили о лишении льгот из-за сдачи квартиры

Эксперты из сферы недвижимости предупредили, что пенсионеры, которые сдают в аренду жилье нелегально, несут ответственность по закону и лишаются надбавок к пенсии, пишет «Российская газета».

По данным «Инком-недвижимость», значительную часть владельцев жилья, сдающих его в аренду, составляют пенсионеры, до пандемии коронавируса 43% сдающих квартиры в Москве и 59% сдающих комнаты были пенсионерами.

Эксперты напомнили, что собственник, сдающий квартиру и получающий доход, независимо от своего статуса должен заплатить налоги. В противном случае за уклонение от уплаты налогов нарушителю грозит начисление пеней и штрафов в размере 20% и более от суммы неуплаченного налога, а также привлечение к административной ответственности.

В то же время пенсионер может минимизировать налог до 4%, став самозанятым, при этом он не приобретает статус работающего пенсионера и не лишается надбавок к пенсии.

Как уточняет эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова, деятельность по сдаче квартиры в аренду не подлежит обязательному пенсионному страхованию по ст. 420 Налогового кодекса РФ, не является прямым основанием для признания пенсионера работающим и не лишает его автоматически права на получение льгот неработающего пенсионера. В то же время сдача жилья увеличивает ежемесячный доход пенсионера, в соответствии с уровнем которого им могут полагаться социальные субсидии на оплату коммунальных услуг и ряд других региональных выплат.

Ранее глава сервиса объявлений по сдаче жилья ЦИАН Максим Мельников рассказал, что компания запретила сдавать квартиры «только людям славянской внешности», чтобы сделать рынок более цивилизованным и не скатиться в прошлые века.