La Vanguardia: НАТО рассматривает строительство газопровода от Испании до Германии

Желая снизить зависимость Центральной Европы от газа из России, члены НАТО рассматривают возможность строительства газопровода, который соединит испанскую Каталонию с Францией и Германией, сообщает газета La Vanguardia.

Издание отмечает, что в НАТО изучают инициативу о новом трансграничном соединении с Францией спустя три года после блокировки инициативы по созданию газопровода Midcat испанскими и французским регуляторами из-за нерентабельности его строительства в рамках перехода на возобновляемые источники энергии.

«Новое транспиренейское соединение для отправки в центр Европы алжирского газа и сжиженного газа, который смогли бы хранить и перерабатывать восемь заводов по регазификации, расположенные в Испании и Португалии», — пояснила газета, ссылаясь на источники в правительстве Испании.

Подчеркивается, что Германия проявляет большой интерес к такому проекту. В Евросоюзе называют высокую зависимость ФРГ от российского газа «одной из геостратегических слабостей ЕС».

На Берлин активно давят в Вашингтоне, чтобы страна отказалась от «Северного потока — 2». Однако позиция немецких властей заключается в том, что пока не существует «Иберийского потока», который предоставлял бы мощность в размере 55 и более млрд куб. м. газа в год. Есть две газовых ветки, проходящих черех Наварру и Страну Басков на севере Испании, но они предоставляют всего 7 млрд куб. м., как отмечает La Vanguardia. Новая Midcat сможет внести, как минимум, аналогичный объем топлива.

Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит зависимость ФРГ от российского газа.