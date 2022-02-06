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Россиянам раскрыли способ выгодной покупки валюты

Финансист Кричевский: выгоднее всего покупать валюту на бирже

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Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, как выгоднее всего покупать валюту.

По его словам, валюту лучше всего покупать напрямую на рынке через биржу — в этом случае нет банковской комиссии и наценки. Так, курс становится как минимум на процент выгоднее, а при покупке больших объемов эта разница заметно ощущается.

Чтобы купить валюту на бирже, необходимо открыть брокерский счет.

«Вкладки по открытию инвестиционных или брокерских счетов есть на сайте каждого банка. Главное — не перепутать обычный брокерский счет с ИИС, потому что при снятии денег с ИИС придется закрывать счет», — пояснил финансист «Прайму».

Кричевский уточнил, что единственным препятствием для снятия наличных может стать открытие валютного счета в банке, однако в большинстве крупных банков клиенты могут открыть дополнительный счет для иностранных денег с привязкой к основному.

Ранее россиянам посоветовали не держать сбережения в наличных.

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