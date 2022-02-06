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Назван средний размер чека за ЖКУ в России

Банк «Русский стандарт»: средний чек за ЖКУ в прошлом году составил 3 405 рублей

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Средний чек россиян за оплату жилищно-коммунальных услуг составил 3 405 рублей в 2021 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

По данным кредитной организации, по сравнению с 2020 годом средний счет за ЖКУ вырос на 237 рублей.

Отмечается, что на динамику могла повлиять аномально теплая зима 2019-2020 года. Тогда температура в батареях многих россиян была ниже обычного, поэтому счет на отопление тоже был меньше. В 2021 же году зима была снежная и с сильными морозами во многих регионах, поэтому оплата оказалась больше.

В исследовании также говорится, что в Москве средний чек за ЖКУ составляет 3 475 рублей, в Санкт-Петербурге — 2 806 рубля.

Ранее жителям России рассказали, как изменятся тарифы ЖКХ в в 2022 году. Также сообщалось, что россияне могут лишиться субсидий на оплату услуг ЖКХ.

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