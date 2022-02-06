Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Российские подводные лодки получат на вооружение «динозавров» 04:10
Врач назвал наиболее вредные алкогольные напитки 04:10
Тренер «Базеля» рассказал, когда Чалов сможет дебютировать за клуб 04:04
Форвард «Вашингтона» Кузнецов: в России думают, что я глупый 03:58
Украинский боец проиграл дебютный поединок в UFC из-за жуткой травмы 03:51
На Украине рассказали о «бегстве» населения из Киева из-за... 03:44
В Роспотребнадзоре рассказали о течении постковидного синдрома у детей... 03:26
В Раде заявили, что Запад захватил власть на Украине 03:07
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 5,3 02:58
Биолог рассказал, как COVID-19 может состарить 02:52

«Россия» планирует сократить свой авиапарк

Авиакомпания «Россия» прекратит использование двухэтажных Boeing 747

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Boris Roessler/dpa/AP

Авиакомпания «Россия» прекратит использование двухэтажных авиалайнеров Boeing 747-400 до конца 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика Сергея Старикова.

«В рамках программы модернизации флота воздушных судов авиакомпания «Россия» готовится к постепенному выводу из эксплуатации самолетов Boeing 747. Согласно принятой в авиакомпании стратегии, активный вывод из парка лайнеров этого типа намечен на 2023 год. Два самолета будут выведены до конца 2024 года. На сегодняшний день флот Boeing 747 авиакомпании «Россия» насчитывает девять таких воздушных судов. Все лайнеры используются для организации перевозок по популярным туристическим направлениям», — пояснил Стариков.

Первые лайнеры Boeing 747 поднялись воздух в 1969 году и на некоторое время он обладал статусом самого большого пассажирского самолета в мире.

Ранее «Аэрофлот» первым из европейских авиакомпаний вернулся к масштабным объемам перевозок.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть