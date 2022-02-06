«Россия» планирует сократить свой авиапарк

Авиакомпания «Россия» прекратит использование двухэтажных авиалайнеров Boeing 747-400 до конца 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика Сергея Старикова.

«В рамках программы модернизации флота воздушных судов авиакомпания «Россия» готовится к постепенному выводу из эксплуатации самолетов Boeing 747. Согласно принятой в авиакомпании стратегии, активный вывод из парка лайнеров этого типа намечен на 2023 год. Два самолета будут выведены до конца 2024 года. На сегодняшний день флот Boeing 747 авиакомпании «Россия» насчитывает девять таких воздушных судов. Все лайнеры используются для организации перевозок по популярным туристическим направлениям», — пояснил Стариков.

Первые лайнеры Boeing 747 поднялись воздух в 1969 году и на некоторое время он обладал статусом самого большого пассажирского самолета в мире.

Ранее «Аэрофлот» первым из европейских авиакомпаний вернулся к масштабным объемам перевозок.