Количество компаний из ФРГ в России в 2021 году сократилось на 8%. В германо-российской внешнеторговой палате предупреждают о риске массового ухода немецкий компаний, сообщает агентство DPA.

Отмечается, что такая ситуация возникла из-за российского регулирования в связи с пандемией коронавируса, в частности с необходимостью сдачи тестов на COVID-19 для иностранцев.Также немецкий бизнес опасается угрозы дальнейших санкций против России в связи с ситуацией на Украине.

По информации агентства, в настоящее время на российском рынке работают 3651 компания с немецким капиталом, а в 2011 году их насчитывалось 6300. За 10 лет количество компаний сократилось на 42%.

Ранее немецкий европарламентарий Гуннар Бек прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля о том, что альянс работает над новыми санкциями против РФ, которые могут лишить Москву товаров, необходимых для реализации стратегических амбиций страны.

Бек подчеркнул, что «немецкое правительство всегда готово пожертвовать национальными интересами Германии ради прав человека и политкорректных амбиций».