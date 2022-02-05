В Минпромторге анонсировали первые коммерческие поставки самолетов «Байкал»

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, когда планируется выполнить первые коммерческие поставки российских легких многоцелевых самолетов «Байкал». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается процедуры сертификации, мы рассчитываем до конца следующего года получить сертификат летной годности и до конца следующего года осуществить первые коммерческие поставки», — заявил министр.

По его словам, в настоящее время в этом направлении ведется активная работа.

ЛМС-901 «Байкал» был разработан компанией «Байкал-Инжиниринг» в рамках контракта с Минпромторгом России в качестве перспективного самолета местных воздушных линий. Он призван заменить в эксплуатации самолеты Ан-2. Как отмечал Мантуров, эксплуатация «байкалов» позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях и решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке.

В конце января легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» совершил первый полет.