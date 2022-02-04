Греф: Сбербанк планирует искоренить мисселинг и стресс своих клиентов в отделениях

В Сбербанке намерены искоренить мисселинг (продажу одного финансового продукта под видом другого) и стресс клиентов при визите в розничные отделения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию председателя правления Сбера Германа Грефа.

Планы Сбербанка были представлены в ходе внутренней ежегодной бизнес-конференции.

«Необходима нулевая толерантность к некачественным продуктовым решениям, некачественному обслуживанию и мисселингу в деятельности банка, к стрессу клиента», — уточнялось в презентации Грефа, рассчитанной на топ-менеджеров российской кредитной организации.

В настоящий момент сроки реализации по намеченным направлениям не приводятся.

Ранее Сбер подписал меморандум о сотрудничестве со «Школой управления Сколково» и МФТИ.

Также Греф заявил о готовности Сбербанка к любым санкциям. По его словам, когда угрозы звучат каждый день, они перестают оказывать влияние, поэтому в настоящее время ими уже не испугать.