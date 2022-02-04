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Цена нефти Brent впервые с октября 2014 года превысила $93 за баррель

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Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в $93 за баррель впервые с октября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает ТАСС.

По состоянию на 15.08 мск, цена фьючерса на нефть этой марки с поставкой в апреле 2022 года выросла на 2,13%, до $93,05 за баррель.

При этом, согласно данным на 15.05 мск, фьючерсы на нефть марки Brent увеличились на 2,07%, составив $93 за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала $93 за баррель в октябре 2014 года.

Накануне цена нефти Brent впервые с октября 2014 года превысила $91 за баррель.

Ранее в беседе с «Газетой.Ru» директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов заявил, что цена барреля нефти резко подскочит вверх в случае эскалации геополитического кризиса на востоке Украины, а при негативном сценарии планка преодолеет критический рубеж в $100.

Он также не согласился с мнением аналитика Эда Морса из Citigroup о снижении стоимости нефти к концу 2022 года до $65 за баррель. По словам Громова, стоимость сырья неизбежно скорректируется в ближайшие месяцы, однако это произойдет не столь радикально — примерно до $75.

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