Эксперты IIF: российская замена SWIFT может справиться лишь с внутренними операциями

При отключении России от SWIFT его аналог, система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), сможет закрыть потребности лишь внутреннего платежного трафика. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на доклад Institute of International Finance (IIF).

По мнению экспертов, ни российский аналоги SWIFTY, ни его связка с аналогичной китайской системой CNAPS не дадут какого-либо серьезного результата. Поэтому в России от отключения пострадает торговля, в том числе экспорт углеводородов в Евросоюз объемом в $100 млрд в год.

Основная причина, по которой российская система не сможет заменить международную, стал недостаточный охват, который мог бы компенсировать отключение от международных провайдеров.

По данным IIF, сейчас в СПФС зарегистрированы около 400 финансовых учреждений. В 2020 году доля банковских платежей через «домашнюю» систему выросла практически до четверти (23%), в то время как в 2019 году этот показатель был на уровне 12,9%.

Аналитики IIF считают, что при необходимости российская система отработает внутренний трафик. Однако существующая инфраструктура не сможет обеспечить трансграничные платежи.

Китай также начал разрабатывать собственную платежную систему — CNAPS (China National Advanced Payment System) еще в 2015 году, но на нее пока приходится всего 0,3% мирового трафика в платежных системах. Несмотря на то, что Центробанки России и Китая заявили о связанности систем, пока не ясно, как все это будет работать на операционном уровне.

В конце января эксперты рассказали о последствиях в случае отключения России от SWIFT. По словам Николаса Верона из бельгийского исследовательского центра Брейгеля, ограничительным мерам в рамках платежных систем уделяют слишком много внимания. Однако отключение России от SWIFT может создать «определенные операционные проблемы».