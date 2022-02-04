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Посол РФ заявил, что Москва ответит на возможные санкции Лондона против бизнеса

Посол РФ в Британии Келин: России есть чем ответить в случае введения Лондоном новых санкций

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Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

России есть чем ответить в случае введения Великобританией новых санкций. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

«Если санкции пойдут действительно против крупных российских руководителей банков и других предприятий, я уверен, что у нас есть чем ответить. У нас [в России] есть интересы крупных банков и целого ряда подразделений финансовых организаций. Я недавно встречался с британскими бизнесменами, они бы этого очень и очень не хотели», — сказал Келин.

При этом, по словам дипломата, товарооборот России и Британии вырос на $5 млрд за последние два года и составил в 2021 году $27 млрд, а накопленные инвестиции составляют $30 млрд.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае агрессии против Украины Великобритания введет против России «самые жесткие» санкции, в том числе в отношении людей и компаний, связанных с российским руководством. По ее словам, в число планируемых ограничений входит заморозка активов российских компаний в Великобритании.. Министр отметила, что новый пакет санкций в рамках законопроекта должен быть готов к 10 февраля.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

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