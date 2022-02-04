РБК: продажи экспресс-тестов на COVID-19 в России выросли на 500%

В России выросли продажи экспресс-тестов на коронавирус на фоне роста заболеваемости, сообщает РБК.

Согласно данным аналитической компании DSM Group, розничные продажи экспресс-тестов за первые три недели 2022 года продемонстрировали прирост как в денежном, так и в количественном выражении. К концу января россияне купили в аптеках более 48,1 тыс. экспресс-тестов на 106,9 млн руб. Годом ранее за аналогичный период было продано около 10 тыс. тестов на 17,79 млн руб.

Выросший спрос на экспресс-тесты в январе 2022 года подтвердили и представители дистрибьютеров продукции. В компании «Р-Фарм» заявили о росте спроса тестов для самостоятельного использования в домашних условиях. Также эту информацию подтвердил фармдистрибьютор «Ирвин», отметив, что до этого всплеск на товар был в июне-июле 2021 года.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура проверит медицинские лаборатории из-за высоких цен на ПЦР-тесты.