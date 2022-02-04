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В Мексике умер один из самых богатых людей в Латинской Америке

Мексиканский миллиардер Альберто Байерес скончался в возрасте 90 лет

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Remy de la Mauviniere/AP

Мексиканский промышленник и крупный предприниматель Альберто Байерес умер в возрасте 90 лет. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил глава МИД страны Марсело Эбрард.

«Выражаю искренние соболезнования в связи с кончиной Альберто Байереса, выдающегося мексиканского предпринимателя, семье и друзьям», — написал он.

Байерес был главой группы компаний Grupo Bal, которую он унаследовал от своего отца, когда ему было 28 лет. В составе группы находится крупнейший производитель серебра Fresnillo, горнодобывающая Industrias Peñoles, а также ряд других видов бизнеса, в том числе страховой, пенсионный и медицинский.

В 2022 году журнал Forbes оценил состояние Байереса и его семьи в $8,6 млрд. Он находился на третьем месте по величине своего состояния среди мексиканцев и на девятом месте в Латинской Америке.

Сам бизнесмен в интервью рассказывал, что больше всего он получал удовольствие в жизни от работы на посту председателя правления Автономного технологического института Мексики ITAM.

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