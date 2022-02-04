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Эксперты подсчитали какой доход нужен для ипотеки на двухкомнатную квартиру в Москве

«Комфортная двушка» в Москве обойдется в 217 тысяч рублей в месяц по ипотеке

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Эксперт группы региональных рейтингов агентства АКРА Илья Цыпкин подсчитал какой доход нужен для ипотеки на двухкомнатную квартиру в Москве, сообщает РИА «Новости».

«В современных реалиях покупка двухкомнатной квартиры в новостройке в Москве становится непростым испытанием. В среднем домохозяйству, состоящему из трех человек, потребуется доход порядка 217 тысяч рублей, чтобы оплачивать такую квартиру и при этом иметь средства на проживание в городе», — заявил Цыпкин.

Он напомнил, что для домохозяйств, у которых родился ребенок после 1 января 2018 года, доступна льготная ипотека со ставкой 4,7%.

При этом, Москва является лидером в рейтинге — следом за ней идет Ямало-Ненецкий автономный округ — 165 тысяч рублей в месяц. Несмотря на куда более низкую стоимость квадратных метров (237,6 тысячи в Москве против 88,7 тысячи в ЯНАО), на Ямале больше корзина потребительских расходов.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще брать ипотеку в ожидании роста ставок.

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