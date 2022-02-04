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Эксперт по финграмотности: россияне могут сами рассчитать размер пенсии по формуле

Эксперт Кваша рассказал, как самим рассчитать размер своей пенсии

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Размер своей пенсии россиянин может рассчитать сам по формуле. Об этом «Российской газете» рассказал автор проектов по финграмотности Максим Кваша.

Эксперт напомнил, что страховая пенсия состоит из фиксированной выплаты, размера пенсионных коэффициентов или баллов и их количества.

Фиксированная часть одна для всех россиян и после последней индексации она составляет 6564 рубля 31 копейку. В двойном размере ее получают граждане, которым исполнилось 80 лет. В 2022 им будут начислять ее в размере 13 128 рублей 26 копеек.

Далее пенсия складывается из пенсионных коэффициентов или балов. С 1 февраля 2022 года один такой коэффициент — это 107 рублей 36 копеек.

Учитывается и количество накопленных баллов, которое зависит от страховых отчислений, сделанных работодателем. Есть минимальное количество баллов, которое нужно получить в течение жизни.

В 2022 году — это 23,4 балла, а в следующем году – уже 25,8 балла. Отмечается, что в год можно получить не более десяти баллов. Они считаются за уплату взносов на обязательное пенсионное страхование.

Также есть предельная сумма взноса. Если человек имеет более высокий заработок, то его отчисления Пенсионный фонд направляет только на поддержку нынешних пенсионеров. В 2022 году такой доход составляет 1,565 млн рублей в год, что в перечислении означает ежемесячный доход примерно в 130 тысяч рублей в месяц.

Кваша отметил, что сегодня минимальная пенсия — на уровне прожиточного минимума, а максимальная — около 45 тысяч рублей.

Эксперт добавил, что все сведения о накопленных пенсионных правах представлены в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Там можно заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета.

Также в отделении Пенсионного фонда по Москве и Московской области сообщили, что неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированные на 8,6% выплаты с 3 февраля.

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