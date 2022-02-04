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В Госдуме предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами

Депутат Нилов: ЛДПР предлагает повысить выплаты по уходу за инвалидами до 13 тыс. рублей

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Депутаты от ЛДПР внесут 4 февраля в Госдуму законопроект, предлагающий повысить размер ежемесячной выплаты для ухаживающих за инвалидами граждан до 13 тыс. рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил один из авторов инициативы замруководителя фракции Ярослав Нилов.

В пояснительной записке к законопроекту авторы напоминают, что в настоящее время подобная выплата составляет 10 тыс. рублей без индексации. По этой причине неработающим родителям или опекунам, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью, предлагается повысить выплату до 13 тыс. рублей, что «сопоставимо с прогнозируемой величиной МРОТ в 2023 году».

Согласно документу, для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, размер выплаты предлагается увеличить на районный коэффициент, который применяется во время определения размеров пенсии.

Ранее сообщалось, что материнский капитал и социальные пособия с 1 февраля вырастут на 8,4%. Кроме того, неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированную на 8,6% страховую пенсию по старости. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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