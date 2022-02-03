Эксперты Центра РЭ считают неизбежным постепенное сворачивание добычи угля

Сворачивание подземной добычи угля в России выглядит неизбежным в долгосрочной перспективе, и текущий период высоких цен на уголь является правильным моментом для закрытия части шахт, полагает руководитель Центра развития энергетики (Центра РЭ) Кирилл Мельников.

Напомним, что после крупнейшей за последние года аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области президент России Владимир Путин поручил правительству проработать прекращение выдачи новых лицензий на шахтную добычу угля, а также закрытие шахт, которые сочтут небезопасными.

Поручение главы государства должно быть выполнено до 1 мая 2022 года, однако, согласно данным Центра РЭ, Минэнерго уже предложило кабинету министров ужесточить выдачу новых лицензий, а также поэтапно закрыть значительное число старых шахт – до 40 из работающих в стране 92 шахт.

Мельников отмечает, что поэтапное закрытие шахт является общемировым трендом и потому представляется неизбежным сценарием в долгосрочной перспективе. Однако темпы этого процесса в России, а также его масштаб могут быть различными в зависимости от подхода российского правительства, подчеркивают в Центре РЭ.

«В обозримом будущем закрытие как минимум части угольных шахт неизбежно как по соображениям безопасности, так и для сохранения климата. Этот шаг будет менее болезненным, если сделать его в обстановке высоких цен на энергетический уголь», — резюмирует глава Центра РЭ.