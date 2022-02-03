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Канцлер Австрии обвинил Россию в намеренном незаполнении ПГХ в Европе

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Иван Руднев/РИА «Новости»

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Россия намеренно не заполнила европейские газовые хранилища, что стало причиной стремительного роста цены на газ. Об этом политик сказал 3 февраля в ходе выступления перед депутатами Федерального совета Австрии (верхняя палата парламента), передает ТАСС.

«Очевидно, что была хорошо согласованная стратегия Российской Федерации и концерна «Газпром». Хранилища были заполнены только условно, что привело к тому, что цена на газ действительно драматично выросла. Снабжение [газом] обеспечено, но, разумеется, из-за цены наблюдается напряженная ситуация. Газ стал дорогим как никогда», — сказал австрийский лидер.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные европейской ассоциации GIE сообщила, что Европа в конце января привлекла рекордный в истории объем сжиженного природного газа (СПГ).

Позднее представитель Еврокомиссии Тим Макфи сообщил, что Европейский союз ищет альтернативные источники снабжения газом на случай обострения отношений с Россией.

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