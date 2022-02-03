Три четверти россиян проверяют работодателя перед собеседованием

Три четверти россиян (73%) проверяют работодателя, прежде чем отправить ему свое резюме или пойти на собеседование. Такие данные показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Из тех, кто проверяет работодателя, женщины оказались более осторожными, чем мужчины (75% против 70%).

Большинство опрошенных отметили (76%), что читают отзывы о работодателе в интернете от бывших сотрудников. 20% респондентов ищут финансовую и налоговую отчетность компании, а также возможную информацию о судебных делах.

Официальный сайт работодателя изучают 16% россиян. Опросом среди друзей и знакомых о той или иной компании занимается 9% соискателей. 5% идут в соцсети, чтобы найти информацию о компании именно там, а 3% ищут информацию о непосредственном руководителе.

В начале февраля SuperJob сообщил, что большинство россиян не общается со своими руководителями в нерабочее время и не подписано на их аккаунты в соцсетях.