В Минсельхозе не исключили новые ограничения розничных цен на сахар

Министерство сельского хозяйство допустило, что в 2022 году в стране будут приняты новые меры для сдерживания цен на сахар. Это следует из ответа пресс-службы ведомства, поступившего «Газете.Ru».

«В 2022 году в целях недопущения роста его стоимости Минсельхоз совместно с ФАС проработали рекомендации к торговым политикам производителей в части установления предельных цен при продаже в розницу и предельных наценок для дистрибьюторов», — говорится в сообщении.

Таким образом в Минсельхозе отреагировали на сообщения, что Федеральная антимонопольная служба направила производителям сахара письма с рекомендациями о недопущении роста цен.

В целом в министерстве отмечают, что внутренние потребности в сахаре в России полностью обеспечены. «Производители отгружают эту продукцию в необходимых объемах, перебои в поставках не отмечаются. При этом дополнительно в текущем году запланировано увеличение площадей посевов под сахарную свеклу», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, Минсельхоз планирует разработать новые рекомендации по сдерживанию цен на продукцию для предприятий розничной торговли.

В середине января Минсельхоз и Мипромторг сообщали «Газете.Ru», что не собираются снова замораживать цены на сахар и масло, как это было в 2021 году. Тогда из-за роста цен на эти товары правительство, производители и ритейл договорились установить предельную розничную стоимость. Меры действовали с конца 2020-го по июнь 2021 года.