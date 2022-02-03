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Инфляция в Турции достигла максимума за 20 лет

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Lefteris Pitarakis/AP

Годовая инфляция в Турции в январе 2022 года ускорилась до 48,69%, что является самым высоким показателем за 20 лет. Об этом сообщает Статистический институт Турции.

Так, годовая инфляция в стране увеличилась с 36,08%, которая была зафиксирована в декабре 2021 года, до 48,69% уже в январе 2022 года. Потребительские цены в стране выросли на 11,1%.

В 2021 году годовая инфляция в Турции из-за постоянных колебаний курса лиры увеличилась до 36,08%. Падение национальной валюты усиливалось после нескольких снижений ставки турецкого Центробанка.

30 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку главу национального статистического агентства Саита Эрдала Динчера после публикации данных по безработице и инфляции в стране.

21 декабря 2021 года Эрдоган представил план правительства, который рассчитан на сдерживание волатильности и исправление ситуации с растущей инфляцией. Так, Анкара рассчитывает компенсировать издержки по вкладам и депозитам в лирах, которые могут возникнуть вследствие скачков курса.

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