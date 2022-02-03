Эксперт объяснил обрушение золотого фонда FinEx Gold

Стоимость бумаг одного из известнейших золотых биржевых фондов FinEx Gold сегодня обрушилась примерно в десять раз, обратила внимание «Газета.Ru». На 12:05 в рублевом выражении их цена составляла примерно 93 руб., а долларовом – $1,2.

В данном случае мог произойти сплит: каждую акцию поделили на несколько частей, чтобы сделать их цену более доступной для инвесторов, пояснил «Газете.Ru» управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин.

«Ничего необычного здесь нет, похоже на сплит акций 10 к 1. Это значит, что каждую акцию поделили на 10, чтобы цена одной акции, например, была не 920, а 92 рубля. При этом стоимость фонда и доли каждого акционера остались без изменений», — пояснил эксперт «Газете.Ru».

Сплит акций проводится для того, чтобы повысить доступность этого фонда для вложений, добавил он.

«При дроблении акций, как в случае с ETF от FinEx, цена одной акции составит не $10, а $1. Соответственно, инвестору необязательно вкладывать все $10 долларов, чтобы получить экспозицию на золото, а достаточно всего $1», — уточнил Виталий Громадин.

Позднее графики должны прийти в норму. Когда это произойдет – зависит от платформы, но обычно это происходит достаточно оперативно, рассказал эксперт. Для держателей фонда ситуация никак не меняется, никаких дополнительных действий предпринимать не нужно.