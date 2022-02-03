«AliExpress Россия» отчитался о полуторакратном росте оборота за год

По итогам 2021 года «AliExpress Россия» стал самым посещаемым в России маркетплейсом, чей общий оборот товаров за год вырос на 46%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-платформы.

Ежемесячная аудитория площадки в России составила более 35 млн человек с годовым оборотом более 306 млрд руб., что почти в полтора раза больше показателей 2020 года. Оборот локального бизнеса (продажи товаров из России) не включая услуги превысил 110 млрд руб., что на 124% больше значений 2020 года.

В декабре 2021 года ежедневное число заказов достигало 205 тыс., это в 3,2 раза больше значений 2020 года. В 2021 году общее число заказов составило более 309 млн, а средний чек вырос на 20%.

По словам генерального директора AliExpress Россия Дмитрия Сергеева, в 2021 году практически завершилась локализация бизнеса, и была построена полноценная российская компания с собственной технологической базой.

Он отметил, что в 2022 году сервис будет улучшаться, чтобы достичь цели в получении посылок из-за рубежа за неделю, а из России – на следующий день.

В апреле прошлого года Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщила, что за январь-февраль 2021 года российский рынок интернет-торговли вырос на 44%, до 431,3 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Это произошло на фоне развития конкуренции и повышения качества услуг, а также локализации зарубежного бизнеса.