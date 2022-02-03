Пекари пожаловались на ритейлеров в Минсельхоз

Российский союз пекарей (РСП) попросил Минсельхоз разобраться с ритейлерами, которые требуют снизить отпускные цены для поддержания собственной рентабельности и грозят выводом продукции из ассортимента. Об этом пишет «Коммерсант».

Президент РСП Алексей Лялин попросил первого заместителя главы Минсельхоза Оксану Лут обратить внимание на злоупотребление торговыми сетями «доминирующим» положением по отношению к производителям хлебобулочных изделий. Поводом для такого обращения стал отказ «Магнита» от сотрудничества с производителем «Курскхлеб», который обеспечивает почти 40% от всего рынка Курской области.

Сообщается, что «Магнит» потребовал у производителя снизить отпускные цены на 12,9% для того, чтобы доходы торговой сети от продажи хлеба не упали на треть. «Курскхлеб» отказал в скидке, после чего «Магнит» вывел ассортимент производителя из ассортимента сети.

В РСП отмечают, что злоупотребление со стороны ритейлеров есть и в других регионах. Так, система саморегулирования в отношениях с сетями не оправдала надежд. Для того, чтобы доминирующее положение торговых сетей было ограничено необходимо проработать новый механизм.

Эксперты считают, что такая проблема есть и у других производителей социально значимых продуктов. Ограничения зачастую не работают, и несколько торговых сетей могут доминировать в том или ином регионе. Однако общий язык все равно необходимо найти в рамках саморегулирования.

В конце января российское подразделение финской компании, производящей хлебобулочные изделия, Fazer Group предупредило партнеров о повышении отпускных цен на продукцию. С 1 февраля цены должны вырасти от 16 до 30% в зависимости от категории.