«Ъ»: правительство склоняется к позиции Минфина по криптовалютам в России

Правительство склоняется к позиции Минфина по криптовалютам, а не Центробанка, сообщает «Коммерсантъ».

Ожидается, что кабмин примет решение по криптовалютному рынку в ближайшее время. Как следует из материалов совещания, прошедшего 28 января у вице-премьера Дмитрия Григоренко, к 11 февраля правительство должно подготовить проекты сценариев регулирования криптовалютных рынков и оценки их предполагаемых последствий.

В основном вопросе, о возможности в той или иной мере обеспечить в России легальность оборота криптоактивов под контролем государства, позиции Минфина и ЦБ по-прежнему расходятся, по остальным вопросам разногласий почти нет.

Ранее Банк России в январе предложил запретить практически все операции с криптовалютами в России, объяснив это высокими рисками. Минфин же в ответ заявил, что вместо полного запрета можно установить правила для крипторынка.

Как рассказала «Газете.Ru» GR-директор Binance в СНГ Ольга Гончарова, потенциальная сумма налоговых поступлений от операций с крипто-активами только за 2021 год может составить до 200 млрд руб.