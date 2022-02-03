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Россиян предупредили о новой схеме мошенников при продаже жилья

Юрист Соловьев раскрыл новый вид мошенничества, связанный с недвижимостью

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Depositphotos

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал «Прайму» о новой схеме мошенничества при продаже жилья.

В качестве примера он рассказал о случае в Томской области. Женщина выставила на продажу трехкомнатную квартиру, после размещения объявления на сайте с ней связался потенциальный покупатель, который заявил, что твердо намерен купить жилплощадь и готов внести предоплату в размере 300 тыс. руб. чтобы квартира не ушла другому.

На вопросы женщины, как он собирается покупать квартиру, даже ни разу на нее не взглянув, мошенник ответил, что хорошо знает район, а в этом доме бывал в гостях, поэтому в курсе планировок.

Усыпив все подозрения хозяйки недвижимости, злоумышленник сообщил, что работает вахтовиком в нефтедобывающей компании и ему поручили закупку дизельного топлива. Он нашел нужный товар по выгодной цене, однако пока поедет за наличными, дизель перекупят, поэтому ему нужно перечислить на счет 200 тыс. руб. После «покупатель» квартиры пообещал «с гонорара и полученного навара» вернуть женщине одолженную сумму и внести аванс за квартиру.

Жертва попыталась настоять на выполнении всех операций по внесению предоплаты лично, из рук в руки, но «собеседник спокойно, но твердо стоял на своем».

Далее женщина сняла 100 тыс. руб. со своего счета и взяла кредит еще на 150 тыс. руб. и обналичила его. Все деньги за исключением банковской комиссии она перевела псевдопокупателю.

После перевода денег мошенник перестал отвечать на телефонные звонки и потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать для обмана схему с QR-кодами.

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