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В ПФР сообщили, когда выплатят повышенную пенсию

Российские пенсионеры начнут получать проиндексированные на 8,6% пенсии с 3 февраля

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В отделении Пенсионного фонда по Москве и Московской области сообщили, что неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированные на 8,6% выплаты с 3 февраля. Информация размещена на сайте организации.

С февральской пенсией придет и доплата за январь, будет компенсирована разница между 8,6% и 5,9%, на которые уже были проиндексированы пенсии за первый месяц года.

В фонде отметили, что все выплаты будут назначены автоматически — никуда обращаться не надо.

Также в ПФР указали, что у каждого пенсионера прибавка будет индивидуальна, исходя из его пенсии. В среднем пенсия увеличится на 1,5 тысячи рублей, таким образом ее средний размер составит почти 19 тысяч рублей.

Социальные пенсии будут проиндексированы на 7,7% только с 1 апреля.

28 января сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым страховые пенсии проиндексируют на уровне 8,6%. Решение об индексации выплат затронет 30,8 млн соотечественников, которые получают страховые пенсии.

Предполагается, что Пенсионному фонду России (ПФР) понадобится допфинансирование в размере 172,8 млрд рублей.

Ранее в ПФР разъяснили различия в видах стажа.

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