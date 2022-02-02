В Минстрое рассказали, планируется ли регулировать минимальную площадь строящихся квартир

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России не станет вмешиваться в развитие рынка жилья, в частности, не будет вводить нормативы по минимальной жилплощади. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра строительства ЖКХ Никиту Стасишина.

По его словам, подобных нормативов не следует ждать застройщикам.

«Конечно, нет. Это ваш бизнес», — ответил замглавы Минстроя на вопрос девелопера.

Также Стасишин обратил внимание, что строительным компаниям нужно внимательнее смотреть при реализации проектов.

«Вашей инвестиционной себестоимости хватает, чтобы немножко проекты переделать», — сказал он на дискуссии «Девелопмент новой волны» .

Ранее уточнялось, что новостройки массового сегмента в Москве стали в среднем меньше на 10 кв. м.

Кроме того, на столичном рынке вторичного жилья в декабре 2021 года зафиксировали новый рекорд.