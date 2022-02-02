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Financial Times: Россия намерена стать одним из крупнейших производителей меди в мире

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Виктор Чернов/РИА «Новости»

Россия намерена стать одним из крупнейших производителей меди в мире, пишет британское издание Financial Times.

В настоящий момент в Сибири реализуются два сложных металлургических проекта с прицелом на ключевую роль меди в мировом энергопереходе: Удоканское месторождение в Забайкалье, а также рудник в Баимской на Чукотке.

Если проект Баимская ориентируется на запуск лишь в 2027 году, то Удоканское месторождение планируется пустить в эксплуатацию уже в этом году, а к 2026 году довести годовой объем производства до 400 000 тонн меди. Строительство потребует около 7 миллиардов долларов инвестиций.

«На данный момент других таких крупных проектов, как этот, не предвидится», — рассказывает Валерий Казикаев, председатель правления компании «Удоканская Медь», разрабатывающей месторождение. «По объемам производства мы войдем в десятку крупнейших производителей меди в мире».

Главный аналитик BCS Global Markets в Москве Кирилл Чуйко считает, что у России есть потенциал стать одним из основных мировых поставщиков меди.

«Текущая цена на медь отражает неэффективность медных проектов в мире, в первую очередь геологические проблемы. Российские производители делают все возможное, чтобы выжать из сложившейся ситуации максимум», — сказал он.

«В горизонте 10-20 лет я думаю, что доля металлов, востребованных в «зеленой» энергетике, в российском экспорте должна расти более высокими темпами по сравнению с долей нефти и газа», — отметила аналитик по металлам в Москве Fitch Ratings Юлия Бучнева.

Напомним, в своей статье, опубликованной в январе на сайте Всемирного экономического форума, основной владелец «Удоканской меди» Алишер Усманов рассказал, что запасы этого металла на месторождении в Забайкальском крае составляют около 26,7 миллиона тонн, что делает Удокан крупнейшим месторождением меди в России и третьим неразработанным в мире. Его начали осваивать в 2008 году с использованием уникальной технологии переработки, которая делает извлечение меди более экологичным по сравнению с пирометаллургическим методом. Бизнесмен отметил, что компания имела возможность с самого начала использовать передовую международную практику в области охраны окружающей среды и устойчивого недропользования.

В статье сообщалось, что сейчас компания завершает строительство первой очереди горно-металлургического комбината, общий объем производства которой составит 135 тысяч тонн меди в год. Вторая очередь комбината позволит увеличить мощности по переработке руды почти с 15 до 40 миллионов тонн в год. Алишер Усманов также отметил, что «Удоканская медь» разработала климатическую программу, которая позволяет оценить будущие выбросы парниковых газов.

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