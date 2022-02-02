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Бизнес допустил отток инвестиций из России из-за новых предложений ФАС

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Бизнесмены предупредили о рисках снижения привлекательности российской экономики из-за ужесточения требований к иностранным инвестициям, которые собирается ввести Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом пишет РБК.

О рисках говорится в письмах исполнительного директора ассоциации профессиональных инвесторов Александра Шевчука, которые он отправил 1 февраля первому вице-премьеру Андрею Белоусову, главе Минэкономразвития Максиму Решетникову и руководителю ФАС Максиму Шаскольскому.

По словам Шевчука, лишение иностранных инвесторов права собственности и изымание акций стратегических предприятий у иностранных инвесторов приведет к тому, что у российских компаний начнется падение капитализации и отток инвестиций. В итоге фондовый рынок России может потерять свою конкурентоспособность.

Согласно действующему закону об иностранных инвестициях, если сделка ничтожна, суд применяет последствия ее недействительности в соответствии с Гражданским кодексом. То есть суд может взыскать все то, что стороны получили со сделки.

Представитель ФАС отметил, что поправки в закон не коснутся 95% инвестиций, осуществляемых в «открытые сферы» экономики. Они будут затрагивать только те компании, которые будут иметь стратегическое значение для обороны и безопасности государства.

21 января сообщалось, что ФАС предложила ужесточить наказание для иностранных инвесторов, которые получили контроль над стратегическим предприятием, нарушив российское законодательство.

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