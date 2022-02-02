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Индия решила приобрести у Белоруссии удобрения в обход санкций

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Индия намерена приобрести у Белоруссии 1 млн тонн калийных удобрений. Об этом сообщает Times of India.

Чтобы продать удобрения, государственная Белорусская калийная компания может открыть счет в рупиях в индийском госбанке. Это будет первой совместной сделкой между странами после того, как в отношении Белоруссии были введены санкции.

Отмечается, что открытие счета в индийском банке необходимо из-за санкций стран Запада, заблокировавших торговлю белорусскими удобрениями в долларах и евро.

В 2021 году США и их союзники ввели экономические санкции против Минска, мотивировав их нарушениями прав человека. В частности, США ввели санкции против десятков белорусских компаний, включая ОАО «Беларуськалий».

19 января «Литовские железные дороги» проинформировали «Беларуськалий» о прекращении транзита удобрений через страну с 1 февраля 2022 года.

В Литве начался скандал после того, как США ввели санкции против «Беларуськалия», а «Литовские железные дороги» так и продолжали транзит белорусских удобрений по территории Литвы.

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