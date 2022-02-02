ФНС подготовила новые правила уплаты налогов по ИНН

Федеральная налоговая служба (ФНС) разрешила россиянам платить налоги с использованием индивидуального номера налогоплательщика (ИНН). Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на тематическую брошюру ведомства.

Новый механизм уплаты налогов будет похож на разработанную Центробанком Систему быстрых платежей (СБП). По этой системе, клиенты банков могут совершать переводы друг другу по номеру телефона. В свою очередь ФНС разработала собственный проект — Единый налоговый счет (ЕНС). Благодаря ему несколько налогов можно будет оплатить за один раз.

Главным идентификатором в ЕНС будет служить ИНН. Функция оплаты по нему будет специально интегрирована на сайте ФНС в личном кабинете налогоплательщика. Там можно будет настроить автоматический платеж и получить детальную информацию по ранее уплаченным налогам.

Реализовать новый механизм планируется к 2023 году. В Госдуму уже внесен соответствующий законопроект. Кроме того, предлагается установить единый день уплаты налогов – 25 числа каждого месяца.

24 января в ФНС заявили, что необходимость уплаты НДФЛ по банковским вкладам зависит от совокупного процентного дохода за год, а не размера депозитов. Налог начислят на совокупный процентный доход по существующим вкладам, выплаченный физлицу на протяжении 2021 года, за минусом суммы, которая не облагается.