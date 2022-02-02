Спрос на элитное жилье в Подмосковье в 2021 году вырос почти на две трети

Спрос на элитное загородное жилье в Подмосковье в 2021 году вырос на 63% по сравнению с показателями 2020 года. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследование Knight Frank.

По словам директора департамента загородной недвижимости Knight Frank Олега Михайлика, спрос состоятельных москвичей на загородное жилье будет сохраняться, пока действуют ограничения в пандемию.

Он считает, что основным сдерживающим фактором по дальнейшему росту спроса является крайне скудное предложение на рынке. Так, за 2021 год с рынка ушло более 1,2 тыс. объектов — не менее 30% от всего объема экспозиции.

«Такая ситуация сложилась из-за того, что за последние пять лет на первичном рынке ежегодно появлялось считаное число объектов», — отметил Михайлик.

В итоге все это привело к серьезному росту цен на элитную загородную недвижимость. За 2021 год средний бюджет коттеджей вырос на 46%, до 285,8 млн рублей, у таунхаусов рост составил 53%, до 61,3 млн рублей. Средняя стоимость сотки земли выросла на 21% и теперь составляет 4,8 млн рублей.

Однако в 2022 году ситуация может измениться, так как с началом строительства новых коттеджных поселков часть покупателей перейдет на них, что заставит умерить аппетиты владельцев коттеджей.

19 января «Российская газета» писала, что в 2021 году девелоперы активно скупали земельные участки, которые можно использовать для строительства коттеджных поселков. В некоторых регионах выросло число выставленных на продажу домов и участков в таких поселках.