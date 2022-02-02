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Газопровод «Ямал-Европа» не вернулся к прокачке российского газа

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Виктора Толочко/РИА «Новости»

Поставки газа через Украину снизились до 90,9 млн кубометров, при этом мощности газопровода «Ямал-Европа» остаются невостребованными, сообщает «Интерфакс».

При этом, впервые с 21 декабря через «Ямал-Европа» ночью с 1 на 2 февраля с 0.00 по 8.00 по мск провели небольшой объем законтрактованного газа — 1,6 млн кубометров. После этого аверс газа через газопровод «Ямал-Европа» остановился.

Поставки газа через газотранспортную систему Украины, по сравнению с 1 февраля, снизились на 10%, со 107 млн кубометров до 90,9 млн кубометров.

При этом, предыдущий рост поставок происходил постепенно. По данным «Оператора ГТС Украины» и словацкого оператора ГТС Eustream, прокачка могла вырасти на 22% — 24 января заявки на входе в ГТС Украины составляли 58,75 млн кубометров в сутки против 47,98 млн 21 января.

Транзит газа через Украину в Словакию вырос еще больше — на 26%. Так, 21 января через пограничный пункт между Словакией и Украиной было прокачено 33,39 млн кубометров, 24 января — 42,07 млн.

Ранее цена на газ в Европе резко рухнула.

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