С российского рынка ушло минимальное за четыре года число предпринимателей

Количество закрывшихся компаний в России в 2021 году сократилось до минимума с 2017 года. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на данные ФНС.

В 2021 году отток предприятий составил 152 тыс. компаний, что на 20% меньше показателей 2020 года. Также это является минимальным значением с 2017 года.

Всего в 2021 году было ликвидировано 1,2 млн фирм, в то время как в 2020 году это значение было выше 1,5 млн. Большинство из них это ИП и фермерские хозяйства, на которые пришлось более 70% закрытий (813 тыс.). Юрлиц же было ликвидировано в два раза меньше, чем ИП (405 тыс.).

А вот открытых компаний в 2021 году оказалось чуть больше 1 млн. Большинство открытий пришлось на ИП, которых стало больше на 825 тыс. Этот показатель более чем на 30% превышает значение 2020 года. Открытие фирм юрлицами, по сравнению с 2020 годом, не изменилось и составило 241 тыс.

В конце декабря в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza говорилось, что количество закрывшихся компаний в России в 2021 году сократилось до минимальных значений за шесть лет. По данным за 11 месяцев рынок покинули 345,7 тыс. компаний.