«Страна.ua»: Киев начал закупку российского газа у Венгрии

Газ, закупаемый Украиной у Венгрии, имеет российское происхождение. Об этом говорится в сообщении издания «Страна.ua», опубликованном в Telegram.

«Украина будет закупать все тот же российский газ, но через посредников в лице Словакии и Венгрии», — сказано в сообщении.

Издание также обратило внимание, что начало поставок голубого топлива совпало с приездом в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Глава кабмина по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что страны близки к заключению соглашения о поставке дополнительно 1 млрд куб. м газа. При этом российский лидер отметил, что увеличение поставок газа на такой объем не должно стать «особой проблемой» для РФ.

Ранее генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Украина с 1 февраля впервые начала физический импорт газа из Венгрии. По его словам, это стало возможным благодаря проведенным техническим работам. Макогон также напомнил, что венгерское направление стало вторым после Словакии маршрутом поставки газа на Украину.

При этом «Газпром» 1 февраля резко увеличил транзит газа через Украину в Европу. По данным «Оператора ГТС Украины» и словацкого оператора ГТС Eustream, прокачка могла вырасти на 22% — 24 января заявки на входе в ГТС Украины составляли 58,75 млн куб. м в сутки против 47,98 млн 21 января.