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Daily Mail опубликовала карту лондонской недвижимости российских олигархов

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Toby Melville/Reuters

Британское издание Daily Mail рассказало и показало на карте, объекты недвижимости в Лондоне и пригороде, которые принадлежат российским олигархам.

На карту нанесены дорогостоящие здания, которые, во версии издания, якобы принадлежат председателю государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ» Игорю Шувалову и бизнесманам Михаилу Фридману, Алишеру Усманову и Олегу Дерипаске.

Накануне в Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что собственность российских олигархов в Лондоне может быть конфискована в рамках новых санкций против Российской Федерации.

В Кремле охарактеризовали подобные планы как «неприкрытую атаку на бизнес».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, это очень тревожное заявление из Лондона.

Ранее сообщалось, что, если Лондон заморозит активы российских бизнесменов и крупнейших энергетических компаний, Кремль может ответить асимметричными мерами. Среди них — лишение BP 20% акций «Роснефти», ограничения для британского фармакологического, автопромышленного и продовольственного бизнеса и сокращение своповых поставок газа на островное государство, считают эксперты. Эффект от этих шагов обойдется Лондону в сотни миллионов фунтов стерлингов.

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