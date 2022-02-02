Правительство утвердило план поддержки дорожных подрядчиков после их жалобы Путину

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин утвердил «дорожную карту» по изменению правового регулирования для поддержки отрасли транспортного строительства в пятницу, 28 января. Об этом пишет РБК.

Сообщается, что документ — это реакция на жалобы со стороны бизнеса.

В июне прошлого года 19 крупных подрядных компаний, таких как «СГМ-Мост» и «Стройтрансгаз», пожаловались президенту Владимиру Путину на кризисное положении в отрасти транспортного строительства.

Они указали, что подрядчики фиксируют убытки и наращивают долги. По мнению представителей бизнеса, это «неприемлемые риски» как для национальной экономики, так и для социальной сферы и безопасности страны.

В Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) прокомментировали, что принятие «дорожной карты» направлено на решение этих проблем отрасли.

Ранее правительство решило поддержать стройки из-за удорожания материалов.