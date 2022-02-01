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Bloomberg: россияне владеют криптовалютой на сумму 16,5 триллиона рублей

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Benoit Tessier/Reuters

Россияне владеют криптовалютой на сумму в 16,5 трлн рублей ($214 млрд). Об этом сообщает Bloomberg.

«Эти данные были рассчитаны в прошлом месяце путем анализа IP-адресов крупнейших пользователей криптобирж, а также другой информации», — отмечает агентство.

В материале отмечается, что эта сумма составляет около 12% общей капитализации криптовалютного рынка, которая на данный момент составляет $1,775 трлн.

Ранее сообщалось, что Банк России ознакомился с концепцией Минфина по регулированию криптовалют и имеет ряд замечаний к ней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

По данным пресс-службы, Минфину нужно опубликовать концепцию, чтобы их могли оценить участники рынка и общественность.

Там добавили, что предложение о допуске криптовалют в финансовую систему создают огромный риск финансовый стабильности. Это повлечет за собой создание параллельной финансовой системы, которая не будет подчиняться установленным правилам, отметили в ЦБ.

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