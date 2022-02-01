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Авито стал первым сервисом, реализовавшим верификацию аккаунта через «Госключ»

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На Авито появилась возможность подтверждения аккаунта с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Это позволит повысить уровень доверия между продавцами и покупателями и увеличить безопасность онлайн-сделок. У пользователя Авито должна быть подтвержденная учетная запись на Госуслугах для успешной верификации.

В пилотном проекте Минцифры России по подключению агрегаторов товаров и услуг в интернете к ЕСИА участвует 10 компаний, ответственных за работу 12 сайтов и приложений. Как отметил генеральный директор Авито Владимир Правдивый, не бывает лишних мер, если речь идет о безопасности пользователей.

«Мы внедряем технологии и сервисы, которые помогают подтвердить благонадежность пользователей разными способами и сделать выбор в их пользу максимально уверенным. Верификация аккаунта через Госуслуги с помощью «Госключа» — одна из тех функций, которая способна решить этот вопрос наиболее эффективно. Мы рады, что стали пионером проекта Минцифры. Обязательно продолжим развивать инструменты цифровой безопасности, которые помогают пользователям Рунета совершать сделки в защищенной среде», — сказал он.

С помощью верификации можно точно узнать, что на обеих площадках один реальный человек. Информация, о наличии аккаунта на «Госуслугах», повысит уровень доверия к продавцам и покупателям на платформе, а также даст дополнительные возможности для проверки прав собственности на объекты недвижимости и автомобили.

Замглавы Минцифры России Олег Пак рассказал, что «Госключ» позволяет удостовериться в том, что человек, у которого вы собираетесь купить товар на маркетплейсе, имеет подтвержденный профиль на портале Госуслуг.

«После подтверждения личности на онлайн-платформе автоматически появляется значок, подтверждающий наличие аккаунта на Госуслугах. Это сильно снижает вероятность мошенничества и недобросовестных действий. Верификация через Госуслуги – это один из этапов эксперимента Минцифры России по синхронизации агрегаторов с порталом Госуслуг», — пояснил он.

Верификация учетной записи осуществляется в настройках аккаунта только в приложении Авито. Чтобы пройти верификацию, необходимо скачать и обновить приложения Авито и «Госключ». Значок об успешном прохождении верификации появится в профиле на Авито в течение суток после привязки аккаунта на портале Госуслуг.

«Авито постоянно развивает технологии, чтобы сделать использование сервиса максимально удобным и безопасным на каждом этапе — с момента регистрации и до завершения сделки. Мы уверены, что возможность верификации аккаунта через Госуслуги, повысит ощущение комфорта и защищенности пользователей при взаимодействии на платформе», — отметил директор цифровой безопасности Авито Андрей Рыбинцев.

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